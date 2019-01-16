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      Коли відбудеться інтронізація Епіфанія: глава ПЦУ назвав дату

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      Інтронізація глави ПЦУ Епіфанія відбудеться на початку лютого
      Інтронізація глави ПЦУ Епіфанія відбудеться на початку лютого / Фото з відкритих джерел

      Інтронізація новообраного предстоятеля Православної церкви України митрополита Київського і всієї України Епіфанія відбудеться на початку лютого.

      Про це він заявив в інтерв'ю "Прямому".

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      Інтронізація буде на початку лютого місяця. Це буде оголошено офіційно. Поки що оголошення як такого немає офіційного. І, відповідно, вже після офіційної інтронізації буде перше засідання Священного синоду,
      – зазначив Епіфаній.

      Зазначимо, ймовірно, церемонія інтронізації Епіфанія відбудеться 3 лютого – у день 40-річчя предстоятеля Православної церкви України.

      Що таке інтронізація?Урочисте богослужіння, під час якого здійснюється зведення новообраного предстоятеля церкви. Інтронізація відбувається під час літургії, на якій новообраний патріарх одягається в патріарший одяг і йому вручається патріарший посох.

      Також, Епіфаній розповів, що згідно з новим статутом ПЦУ, який був затверджений на Об'єднавчому соборі 15 грудня, є постійні три члени Священного синоду – колишні предстоятелі церков, що об'єдналися в єдину. Зокрема – це патріарх Філарет, митрополит Макарій та представник УПЦ МП владика Симеон.

      "Відповідно, інші члени, змінні члени на перший рік будуть обиратися і, згідно вже указу предстоятеля, призначатися, як чітко вже прописано в новому статуті Православної церкви України", – додав він.

      Митрополит зазначив, що зараз у ПЦУ формується весь апарат Київської митрополії, але цей процес "не буде швидкий".

      Нагадаємо, раніше представник Вселенського патріархату архієпископ Даниїл Памфільський зазначив, що патріарх Філарет має значний вплив на предстоятеля Православної церкви України Епіфанія. Проте, він має перестати намагатися керувати ПЦУ, стати для неї "духовним дідусем" і дозволити Епіфанію бути незалежним головою новоствореної церкви.

      Як відбувався процес створення ПЦУ?15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній: його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.

      5 січня Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.

      6 січня історичний документ від Варфоломія офіційно отримала ПЦУ. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

      Україна отримала Томос про автокефалію ПЦУ: дивіться відео

       

      як розгортаються події після створення православної церкви україни: хроніка
      Теги: Новини України Новини політики Православна церква України Релігія Епіфаній Філарет
      Джерело: 24 Канал
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