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      Когда "Турецкий поток" может добраться до Венгрии

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      Поставки газа в Венгрию через "Турецкий поток" могут начаться через 2 года / ТАСС

      Поставки российского газа в Венгрию через "Турецкий поток" могут начаться уже через 2 года. Газопровод осуществляет поставки в обход Украины.

      Поставки ожидают в конце 2021 или в начале 2022 года. Об этом 27 января заявил государственный секретарь по вопросам энергетики министерства инноваций и технологий Петер Кадерьяк, отмечают в Budapest Business Journal.

      К теме: "Турецкий поток" в действии: как сейчас работает газопровод в обход Украины

      Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто еще в октябре 2019 анонсировал, что Венгрия до конца этого месяца начнет процедуру заключения контракта на газовые мощности по трубопроводу "Турецкий поток" с 2021 года.

      По его словам, страна может получать ежегодно 10 миллиардов кубометров газа через сербскую границу.

      Важно знать. Из-за "Турецкого потока" в 2020 году объемы транзита российского газа через Украину уменьшатся – составят около 15 миллиардов кубометров. Так, Украина ежегодно будет недополучать около 450 миллионов долларов от транзита газа в Южную Европу и Турцию.

      Что надо знать о "Турецком потоке"

      • Газопровод TurkStream ("Турецкий поток") начинается на российском побережье в Анапе, затем проходит более 930 километров по дну Черного моря и выходит на турецком побережье в районе городка Кыйыкёй, обходя Украину.

      Строительство "Турецкого потока" вместе со второй очереди "Северного потока" – часть российского плана по отказу от транзита через Украину. Мощность каждой из двух ниток "Турецкого потока" составляет по 15,75 миллиардов кубических метров. Одна из них предназначена для поставок газа турецким потребителям, другая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Газ Турецкий поток Венгрия
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