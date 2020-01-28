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      Коли "Турецький потік" може добратись до Угорщини

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      Постачання газу в Угорщину через "Турецький потік" може початися через 2 роки / ТАСС

      Постачання російського газу в Угорщину через "Турецький потік" може початися вже через 2 роки. Газопровід здійснює постачання в обхід України.

      Поставок очікують наприкінці 2021 або на початку 2022 року. Про це 27 січня заявив державний секретар з питань енергетики Міністерства інновацій та технологій Петер Кадер'як, Budapest Business Journal.

      До теми: "Турецький потік" в дії: як зараз працює газопровід в обхід України

      Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто ще у житвні 2019 анонсував, що Угорщина до кінця цього місяця розпочне процедуру для укладання контракту на газові потужності по трубопроводу "Турецький потік" з 2021 року.

      За його словами, може отримувати щорічно 10 мільярдів кубометрів газу через сербський кордон.

      Важливо знати, через "Турецький потік" у 2020 році обсяги транзиту російського газу через Україну зменшаться – становитимуть близько 15 мільярдів кубометрів.Так, Україна щороку недоотримуватиме близько 450 мільйонів доларів від транзиту газу до Південної Європи та Туреччини.

      Газопровід TurkStream ("Турецький потік") починається на російському узбережжі в Анапі, потім проходить понад 930 кілометрів по дну Чорного моря і виходить на турецькому узбережжі в районі містечка Киїкей, обходячи Україну.

      Що треба знати про "Турецький потік"

      • Газопровід TurkStream  починається на російському узбережжі в Анапі, потім проходить понад 930 кілометрів по дну Чорного моря і виходить на турецькому узбережжі в районі містечка Киїкей, обходячи Україну. 

      Будівництво "Турецького потоку" разом з другою чергою "Північного потоку" – частина російського плану щодо відмови від транзиту через Україну. Потужність кожної з двох ниток "Турецького потоку" становить по 15,75 мільярдів кубічних метрів. Одна із них призначена для постачання газу турецьким споживачам, інша – для газопостачання країн Південної та Південно-Східної Європи.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини політики Газ Угорщина Турецький потік
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