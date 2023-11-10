Путин понимает, что может исчезнуть в любой момент: кого подозревает диктатор

Президент России все больше волнуется за свою жизнь и власть. В частности, Владимир Путин боится секретаря совбеза Николая Патрушева.

Геннадий Гудков подчеркнул 24 Каналу, что Путина и Патрушева неразрывно связывают десятилетия совместной деятельности, в том числе уголовной.

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"Они связаны кровью, безусловно", – считает Гудков.

К слову, после вброса о смерти Путина Патрушев говорил о нем в прошедшем времени. Поскольку секретарь СБ был одет в черное, речь напоминала некролог.

Кого еще боится Путин

Николая Патрушева считают одним из претендентов на роль преемника Путина.

Российский оппозиционный политик убежден, что список людей, который боится Путин, насчитывает не только Патрушева. Более того, ранее российский президент даже подписал закон о вооружении росгвардии тяжелой техникой, чтобы обеспечить безопасность своего режима.

"Боится ли Путин Патрушева? Я думаю, он вообще всех боится, потому что понимает, что может исчезнуть в любой момент. Думаю, он не очень спокойно спит и со страхом относится к своему окружению", – заметил Гудков.

Путин боится всего и всех: смотрите видео 24 Канала

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