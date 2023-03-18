Диктаторы, узурпаторы, террористы: компания Путина после ордера Гаагского трибунала

Международный уголовный суд Гааги 18 марта издал международные ордера на арест российского диктатора Владимира Путина. Кого из президентов также объявляли в международный розыск – читайте дальше.

Путин вошел, как полноправный член "хорошей компании" негодяев, убийц и киднеперов.

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Как выглядит компания Путина

Напомним, кого еще из президентов объявляли в международный розыск: это и Ухуру Кениатта из Кении, и Лоран Гбагбо из Кот-д'Ивуара, и суданский "вечный" правитель Омар аль-Башир. Всех их объединяет одни и те же преступления – узурпация власти, пытки, военные преступления, развязывание войн и межэтническая вражда.

Компания Путина: смотрите инфографику SPRAVDI

Ордер на арест Путина: что известно