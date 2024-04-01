Согласно последним новостям, в Украине продлили военное положение и всеобщую военную мобилизацию до 13 мая 2024 года. В то же время законодательство определяет категории граждан, которые подлежат службе в Вооруженных Силах, – 24 Канал рассказывает о ситуации по состоянию на 1 апреля 2024 года.

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Кто из граждан Украины подлежит службе в ВСУ

Мобилизация прежде всего будет касаться мужчин от 18 до 60 лет с военным опытом, а также тех, кто не служил, но соответствует возрастным критериям. Женщины до 60 лет также могут быть привлечены к обороне страны.

В соответствии с законодательством, к мобилизации привлекают:

мужчин от 18 до 60 лет с военным опытом;

мужчин от 27 до 60 лет без военного опыта;

мужчин от 18 до 60 лет, которые были сняты с воинского учета, но пригодны к службе;

Добровольно к армии могут присоединиться:

молодые люди от 18 до 27 лет, которые не проходили срочную службу;

лица с инвалидностью и те, кто имеет право на отсрочку;

женщины до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья.

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Важно! Беременные женщины не подлежат мобилизации, независимо от наличия военной или медицинской специальности.

На каком этапе принятия нового законодательства по мобилизации