Згідно з останніми новинами, в Україні продовжили воєнний стан і загальну військову мобілізацію до 13 травня 2024 року. Водночас законодавство визначає категорії громадян, які підлягають службі в Збройних Силах, – 24 Канал розповідає про ситуацію станом на 1 квітня 2024 року.

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Хто з громадян України підлягає службі в ЗСУ

Мобілізація насамперед стосуватиметься чоловіків від 18 до 60 років з військовим досвідом, а також тих, хто не служив, але відповідає віковим критеріям. Жінки до 60 років також можуть бути залучені до оборони країни.

Відповідно до законодавства, до мобілізації залучають:

чоловіків від 18 до 60 років з військовим досвідом;

чоловіків від 27 до 60 років без військового досвіду;

чоловіків від 18 до 60 років, які були зняті з військового обліку, але придатні до служби;

Добровільно до армії можуть приєднатися:

молоді люди від 18 до 27 років, які не проходили строкову службу;

особи з інвалідністю та ті, хто має право на відтермінування;

жінки до 60 років, які придатні за станом здоров'я.

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Важливо! Вагітні жінки не підлягають мобілізації, незалежно від наявності військової чи медичної спеціальності.

На якому етапі ухвалення нового законодавства щодо мобілізації