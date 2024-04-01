Згідно з останніми новинами, в Україні продовжили воєнний стан і загальну військову мобілізацію до 13 травня 2024 року. Водночас законодавство визначає категорії громадян, які підлягають службі в Збройних Силах, – 24 Канал розповідає про ситуацію станом на 1 квітня 2024 року.
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Хто з громадян України підлягає службі в ЗСУ
Мобілізація насамперед стосуватиметься чоловіків від 18 до 60 років з військовим досвідом, а також тих, хто не служив, але відповідає віковим критеріям. Жінки до 60 років також можуть бути залучені до оборони країни.
Відповідно до законодавства, до мобілізації залучають:
- чоловіків від 18 до 60 років з військовим досвідом;
- чоловіків від 27 до 60 років без військового досвіду;
- чоловіків від 18 до 60 років, які були зняті з військового обліку, але придатні до служби;
Добровільно до армії можуть приєднатися:
- молоді люди від 18 до 27 років, які не проходили строкову службу;
- особи з інвалідністю та ті, хто має право на відтермінування;
- жінки до 60 років, які придатні за станом здоров'я.
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На якому етапі ухвалення нового законодавства щодо мобілізації
- 29 березня Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки завершив розгляд поправок до законопроєкту про мобілізацію. Понад чотири тисячі пропозицій внесли до документа, який має визначити майбутнє мобілізаційного процесу в країні.
- Роман Костенко, секретар комітету, припустив, що законопроєкт винесуть у Верховній Раді на голосування у середині квітня 2024 року. Він наголосив, що мобілізація – не зупинена, цей рік буде ключовим для її розгортання, попри необхідність розробки підзаконної бази.
- Власне, урядовий законопроєкт №10449 про мобілізацію народні депутати ухвалили у першому читанні ще на початку лютого. Перед голосуванням омбудсмен Дмитро Лубінець зазначав, що документ містить суперечливі норми, закликаючи парламент до другого читання врегулювати всі положення.