Мобилизация в марте: кого могут призвать на службу

Правительство продолжает рассмотрение нового законопроекта о мобилизации, поэтому в марте 2024 года не произойдет существенных изменений. Призвать на службу могут те же категории военнообязанных, что и раньше.

Сейчас вопросы призыва регулируются Законом Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке", а также постановлениями Кабинета министров Украины. Правительство не внесло изменений в законодательство, поэтому продолжают действовать действующие документы.

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Кого могут призвать в марте

В марте 2024 года будут подлежать призыву на службу:

мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, без опыта или с опытом прохождения службы, которые считаются военнообязанными и были признаны годными по решению военно-врачебной комиссии;

мужчины, в возрасте от 18 до 27 лет с опытом прохождения военной службы в рядах ВСУ или других формированиях, если ВВК признала их годными к службе;

мужчины, что были сняты с воинского учета, однако после прохождения ВВК их признали годными к прохождению службы.

Стоит отметить, что мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, которые не проходили срочную службу, могут в ряды ВСУ только по собственному желанию. Впрочем, в новом законопроекте предельный возраст планируют снизить до 25 лет.

Что известно о новом законопроекте о мобилизации