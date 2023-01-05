"Смертельный танец между пауками": кого в России сделают виновным за провалы в Украине

В России в обязательном порядке должен быть тот, кто виноват во всех неудачах оккупантов в Украине. Там и быть не может, чтобы за провал военной кампании никого не наказали.

Все похоже на то, что козлом отпущения за провалы в Украине готовятся сделать министра обороны России Сергея Шойгу. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Петр Черник.

Обратите внимание В российском минобороны придумали новый способ, как скрывать провалы на фронте, – ISW

Кого сделают виновным за провалы в Украине

Военный эксперт привел историческую параллель. Так, после Второй мировой войны Иосиф Сталин задумал большую кадровую чистку, под которую первым должен был попасть Лаврентий Берия – тогдашний комиссар государственной безопасности СССР. Впрочем, Берия первый нанес удар и "убрал" Сталина. Вместо этого появился Никита Хрущев, который "убрал" Берию.

По мнению Черника, решение проблематики власти в стране-агрессоре будет исключительно через "дворцовые перевороты". Вопрос состоит лишь в том: кто, когда и в какой момент нанесет первый, серьезный, единственный и действительно решающий удар.

По словам Черника, сейчас в России есть три "ветви власти":

Александр Бортников и Николай Патрушев;

ветвь Владимира Путина, к которой принадлежат Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров;

Сергей Шойгу, которого пытаются сделать козлом отпущения, а удастся ли – покажет время.

Чем смертельнее танец между пауками, тем лучше. Но помним, что для нас они одинаково ядовиты,

– подчеркнул военный эксперт.

Черник предположил, кого сделают виновным за провалы в Украине: смотрите видео

Пригожин уже не просто "повар Путина"

Известно, что Лаврентий Берия надеялся прийти к власти в Советском Союзе после смерти Сталина. По мнению военного эксперта, владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин позиционирует себя "современным Берией".

"Пригожин уже не просто "повар Путина" – он очень серьезный и мощный политический авторитет", – заметил Черник.

Кстати говоря Террорист для мира и свой для россиян: Кремль хочет сделать из Пригожина звезду

Кроме того, Пригожин имеет очень серьезную криминальную подоплеку. Более того, он имеет самый главный признак силы – очень мощную частную армию.

Добавим, что в России уже началась определенная борьба за власть, в связи с чем там появляются частные армии. Российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский считает, что впоследствии она перерастет в открытую гражданскую войну.