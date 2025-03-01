Кто в США способен надавить на Трампа

Поведение Дональда Трампа и его команды во время встречи с Владимиром Зеленских шокировало людей по всему миру. Однако, какую бы позицию не имел президент США, она корректируется американцами.

В эфире 24 Канала политолог Олег Саакян и директор по коммуникациям при Украинском конгрессовом комитете Америки Андрей Добрянский рассказали, кто может повлиять на действия Трампа и как американцы относятся к Украине.

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Кто имеет влияние на Трампа

Одно из самых больших влияний на Дональда Трампа имеют американцы, которые сделали его президентом. К слову, тысячи американцев осудили действия своего президента и выражают поддержку Украине. Также на американского президента влияют спонсоры Республиканской партии.

В этом часть ответа, потому что Республиканская партия – это не только Трамп, а еще и сенаторы, и конгрессмены. И это крайне важно,

– отметил Саакян.

Директор по коммуникациям при Украинском конгрессовом комитете Америки сказал, что уровень поддержки Украины в США мощный. В частности, на прошлой неделе в разных штатах проходили мирные демонстрации.

К третьей годовщине полномасштабной войны в штате Алабама было организовано три большие вече. В Южной Дакоте 150 человек вышли и агитировали. В республиканском штате Огайо сам губернатор издал прокламацию, что целый месяц будет назван в честь украинского наследия.

Много реакций я слышал даже на республиканских консервативных ютуб каналах. Они понимают, что поддержка Украины – важна. Даже сам бывший вице-президент Трампа при первой каденции – Майк Пенс в течение целой недели в соцсетях выражал поддержку Украине,

– добавил Добрянский.

К слову, ветеран США опубликовал в TikTok эмоциональное видео, в котором возмутился и расплакался из-за того, что во время переговоров между Трампом и Зеленским в Белом доме, блогер Брайан Гленн упрекнул украинского лидера за то, что он не носит костюм.

Актриса из сериала "Все женщины ведьмы" Алисса Милано выразила поддержку украинцам после встречи Зеленского и Трампа. Она призвала всех сочувствующих общественных деятелей, миллиардеров, должностных лиц, всех мировых лидеров и людей мира, которые верят в демократию, помочь преодолеть это безумие.