Есть разные категории, – военный обозреватель сказал, кем россияне пытаются заменить заключенных

По данным Генштаба, россияне пытаются восполнять свои потери благодаря осужденным и организовуют для них военные учения. На полигоны оккупанты перебрасывают от 200 до 800 зэков. В то же время британская разведка сообщает, что с начала 2023 года минобороны России снизило темпы вербовки заключенных.

Такие заявления прокомментировал 24 Каналу военный обозреватель Денис Попович. Он отметил, что ранее вербовка заключенных была фактически магистральной линией и касалась ЧВК "Вагнер".

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"Мы помним видеокадры, где Пригожин лично приезжал в места лишения свободы, призывал, вербовал, рекламировал службу. Выставлял условия по и оплате этого "труда", и по поводу того, что будет, когда пройдет пол года, что они смогут "рассчитывать на досрочное увольнение", – рассказал Попович.

По словам военного обозревателя, в ряды наемников завербовали 50 – 60 тысяч зэков. Все, чтобы Россия провела благодаря им наступление, в частности, на Бахмутском направлении.

То есть, соответственно, когда мы говорим о 50 – 60 тысячах, и когда мы говорим о 250 здесь, 250 там, то, понятно, что эти темпы уменьшились,

– добавил он.

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Вербуют разные категории

Денис Попович подчеркнул, что теперь у ЧВК "Вагнер" уже нет такой возможности вербовать в свои ряды заключенных. И теперь этим занимается минобороны страны-агрессора. Однако, кроме зэков, теперь оккупанты вербуют и другие категории людей.

"По последним данным, дети-сироты и люди, проходившие лечение в психиатрических клиниках на территории России. Такие данные есть относительно определенных подразделений, действующих на участке Сватово – Кременная", – рассказал военный обозреватель.

По его мнению, вербовка людей, лечившихся в психиатрических больницах, станет препятствием для российской армии.

"Надо понимать, какие у них диагнозы, чего они там лечатся. Думаю, что их будут использовать в первой линии. То есть, это будут люди, которые будут иметь "судьбу, которой не позавидуешь". Они очевидно могут быть первыми, кто будет брать на себя удары украинской армии. Они будут разбегаться", – отметил Попович.

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