"Заместительница" Сальдо попала в ДТП в Крыму: машину коллаборантки смяло

Колаборантка из Херсона Екатерина Губарева якобы попала в ДТП в оккупированном Крыму. Фото ее разбитой машины было опубликовано вечером 27 октября.

В телеграм-каналах сообщили, что за рулем машины находился водитель. Его и Губареву якобы доставили в Симферопольскую больницу.

Кстати Россияне дважды пытались прорвать оборону ВСУ на Херсонщине.

Машину коллаборантки смяло

Пока неизвестно, в каком состоянии коллаборанты. В сети опубликовали фото разбитой машины марки Land Cruiser с государственными номерами ВТ 5550 АВ. На такой ездит коллаборантка. По фото видно, что авто получило серьезные повреждения.

Кстати, пишут, что еще один коллаборант, ее муж Павел Губарев, помчался в Крым.



Разбитое авто Губаревой / Фото из телеграм-каналов

Сколько коллаборантов уже ликвидировали

Активисты движения "Честно" подсчитали, что с начала полномасштабной войны партизаны и подполье ликвидировали по меньшей мере 10 политиков-коллаборантов.

Активнее всего их уничтожали в августе, то есть за месяц до проведения российских псевдореферендумов. Центрами партизанской славы остаются Херсонская и Запорожская области. Использовали огнестрельное оружие или подкладывали взрывчатки.

Среди ликвидированных предателей представители ОПЗЖ:

Владимир Струк,

Олег Бойко,

Павел Слободчиков, баллотировавшийся от Блока Владимира Сальдо.

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