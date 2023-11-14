Какая ситуация с населением Украины: в Институте демографии озвучили нелестный прогноз

Из-за войны в Украине население государства значительно сократилось и ситуация может ухудшиться через 10 лет. На это повлияло несколько факторов.

Об этом в эфире телемарафона рассказала директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова. 24 Канал. По ее словам, население нашей страны через 10 лет будет составлять от 26 до 35 миллионов.

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Будет плохо. Значительно хуже, чем кто-либо может себе представить. Вариация прогноза на 2033 год, на 10 лет мы делали – от 26 до 35 миллионов в границах 1991 года,

– заявила она.

Кроме этого, она отметила, что о возвращении к показателю 45 миллионов украинцев речь не идет.

Либанова говорит, что это долгий разговор о потенциале демографического роста, о старом населении, о потерях из-за низкой рождаемости, а также о потерях из-за высокой преждевременной смертности, особенно мужчин.

К тому же демографическая ситуация в нашей стране, как сказала директор, связана с миграцией, ныне превратившейся в главный драйвер демографической динамики.

Население Украины уже уменьшилось

По информации Международного валютного фонда, население Украины в 2023 году сократилось до 33,2 миллиона человек. Несмотря на это фонд прогнозирует постепенное возвращение украинцев из-за рубежа уже в 2024 году, однако говорится не обо всех.

По мнению Либановой, нашей стране не удастся вернуть более половины мигрантов. В то же время она считает, что государство не должно предоставлять мигрантам, покинувшим Украину из-за войны, преференции для возвращения из-за границы.

По данным Организации Объединенных Наций, в конце 2022 года 5,7 миллиона украинцев выехали в соседние страны, что создало самый быстрый кризис перемещения и одну из крупнейших со времен Второй мировой войны.

К слову В странах ЕС стало больше беженцев — за сентябрь их количество увеличилось на 31,9 тысячи человек

Украинцы за границей