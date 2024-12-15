Количество времени со светом увеличится, теперь между отключениями будет минимум 3,5 часа, - ДТЭК

Отныне украинцы будут иметь минимум 3,5 часа со светом между периодами отключений. Новый подход позволит равномерно распределить нагрузку на энергосистему, обеспечивая справедливые условия для потребителей во всех областях.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК. Благодаря обновленным графикам каждый будет иметь больше времени с электроснабжением даже во время стабилизационных отключений.

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Изменения в графиках отключений

С понедельника, 16 декабря, по словам гендиректора Yasno Сергея Коваленко, вступают в силу обновленные графики стабилизационных отключений электроэнергии по всей Украине. Операторы систем дистрибуции вводят новые правила, которые позволят значительно улучшить условия для потребителей.

Во-первых, новый подход предусматривает, что время отключения будет ограничено 30 минутами, что увеличит время со светом до 56 часов в неделю для каждой очереди. Это более 38 часов, как и было раньше.

Во-вторых, группы очередей будут разделены на подочереди – то есть каждая очередь теперь будет разделена на две части, что позволит более гибко реагировать на ограничения, если Укрэнерго сможет отключить только часть пользователей.

И, наконец, во всех регионах страны будут введены новые графики, которые обеспечат единую систему отключений для всех регионов.

Что делать украинцам