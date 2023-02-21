Боевик псевдореспублики управляет заводом в Днепре и получает госконтракты, – BihusInfo
Источник:BihusInfo
Андрей Анофриев мог воевать на стороне незаконных вооруженных формирований в Луганской области, а сейчас возглавляет Днепровагонремстрой. Мужчина находится под следствием из-за связей с террористами.
Об этом говорится в новом расследовании журналистов BihusInfo. Они отметили, что Анофриев организовал и возглавил собственную террористическую группу, которая обвиняла несколько преступлений против мирного населения региона.
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В частности, в сообщениях Служба безопасности Украины упоминает о незаконном лишении свободы людей. Кроме этого, инкриминируют убийство работника СБУ в 2014 году, но Анофриева задерживают только в 2021 году.
"Анофриев возглавлял блокпост на мосту через Северский Донец. Однако он поссорился с предводителями псевдореспублики и вернулся на подконтрольную Украине территорию", – рассказали в расследовании.
Расследование журналистов BihusInfo: смотрите видео
До сих пор управляет предприятием
Журналисты отметили, что по возвращении в Украину Анофриев не скрывался. С 2014 года он жил полноценной политической жизнью. Мужчине удалось возглавить государственное предприятие Укрспецвагон, принадлежавшее структуре Укрзализныци. В 2015 году он баллотировался в Харьковский облсовет от партии "Наш край", публиковал фото с террористами.
В 2019 году Анофриев стал гендиректором Днепровского вагоноремонтного завода. Им он остается до сих пор. Предприятие не государственное, но давно и успешно с ним работает, – сказали расследователи.
Анофриева в апреле 2021 года задержали и избрали меру пресечения – ночной домашний арест. Однако уже в сентябре 2022 года завод подписал соглашение с Украинским научно-исследовательским институтом вагоностроения, а в декабре заключил контракт на капитальный ремонт полувагонов с госпредприятием Восточный горно-обогатительный комбинат.
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