Про це мовиться у новому розслідуванні журналістів BihusInfo. Вони зазначили, що Анофрієв організував та очолив власну терористичну групу, якій закидали кілька злочинів проти мирного населення регіону.

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Зокрема, у повідомленнях Служба безпеки України згадує про незаконне позбавлення волі людей. Крім цього, інкримінують вбивство працівника СБУ у 2014 році, але Анофрієва затримують аж у 2021 році.

"Анофрієв очолював блокпост на мосту через Сіверський Донець. Проте він посварився з ватажками псевдореспубліки й повернувся на підконтрольну Україні територію", – розповіли у розслідуванні.

Розслідування журналістів BihusInfo: дивіться відео

Досі керує підприємством

Журналісти зазначили, що після повернення до України Анофрієв не переховувався. Натомість з 2014 року він жив повноцінним політичним життям. Чоловікові вдалося очолити державне підприємство Укрспецвагон, яке належало до структури Укрзалізниці. У 2015 році він балотувався до Харківської облради від партії "Наш край", публікував фото з терористами тощо.

У 2019 році Анофрієв став гендиректором Дніпровського вагоноремонтного заводу. Ним він залишається і досі. Підприємство не є державним, але давно й успішно з нею працює, – сказали розслідувачі.

Анофрієва у квітні 2021 році затримали та обрали запобіжний захід – нічний домашній арешт. Проте вже у вересні 2022 року його завод підписав угоду із Українським науково-дослідним інститутом вагонобудування, а у грудні уклав контракт на капітальний ремонт піввагонів з держпідприємством Східний гірничо-збагачувальний комбінат.

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