Границы с Россией усилены пограничниками из фсб, – Лисянский о бегстве коллаборантов из Донбасса
На фоне успешного контрнаступления ВСУ коллаборанты и гауляйтеры пытаются бежать с оккупированных территорий в россию. Однако на границе отряды фсб пропускают не всех.
Об этом 24 каналу рассказал соучредитель Центра стратегических коммуникаций Павел Лысянский. Ранее сообщалось, что коллаборанты пушилин и иващенко исчезли из оккупированного Донбасса.
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Украина отрабатывает по коллаборантам
Лисянский отметил, что Украина все правильно делает, когда в первую очередь отрабатывает по коллаборантам. То, что мы ловим, арестовываем, осуждаем, влияет на других.
Это влияет на сотрудничество местных с россиянами на других оккупированных территориях,
– заметил соучредитель Центра стратегических коммуникаций.
Коллаборанты бегут из Луганщины и Донетчины
Он добавил, что коллаборанты уже бегут с оккупированных территорий Луганщины и Донетчины. Однако тамошняя граница с россией усилена пограничниками фсб.
"У выезжающих фсбшники проверяют командировочные удостоверения и т.д. Они уже сейчас бегут, потому что чувствуют, что россияне бросят их", – подчеркнул Лысянский.
России они не нужны
Соучредитель Центра стратегических коммуникаций сказал, что и россии они не нужны. К тому же, кое-где Украине их сдают сами же оккупанты. Тех, кто уже успел уехать в россию, там ждет тюрьма.
Таких примеров много еще с 2014 года. Когда коллаборанты бежали в россию, то воровали средства из бюджета, и в россии их просто судили. Думаю, что так будет и в этот раз. Россиянам свидетели не нужны, они их либо засудят, либо убьют, либо еще что-то с ними сделают,
– подчеркнул он.
Лисянский продолжил, что граждане на самом деле не всех пускают в россию. У тех, кого пропустили, берут полные данные, адрес, куда они отправляются, номера телефонов и т.д. Это для того, чтобы их потом проще было найти.
"Кроме того, сразу на границе уже было несколько задержаний. В частности, один из "полковников" так называемой народной милиции был арестован", – подытожил соучредитель Центра стратегических коммуникаций.
Лисянский о бегстве коллаборантов из Донбасса
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