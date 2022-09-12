Границы с Россией усилены пограничниками из фсб, – Лисянский о бегстве коллаборантов из Донбасса

На фоне успешного контрнаступления ВСУ коллаборанты и гауляйтеры пытаются бежать с оккупированных территорий в россию. Однако на границе отряды фсб пропускают не всех.

Об этом 24 каналу рассказал соучредитель Центра стратегических коммуникаций Павел Лысянский. Ранее сообщалось, что коллаборанты пушилин и иващенко исчезли из оккупированного Донбасса.

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Украина отрабатывает по коллаборантам

Лисянский отметил, что Украина все правильно делает, когда в первую очередь отрабатывает по коллаборантам. То, что мы ловим, арестовываем, осуждаем, влияет на других.

Это влияет на сотрудничество местных с россиянами на других оккупированных территориях,

– заметил соучредитель Центра стратегических коммуникаций.

Коллаборанты бегут из Луганщины и Донетчины

Он добавил, что коллаборанты уже бегут с оккупированных территорий Луганщины и Донетчины. Однако тамошняя граница с россией усилена пограничниками фсб.

"У выезжающих фсбшники проверяют командировочные удостоверения и т.д. Они уже сейчас бегут, потому что чувствуют, что россияне бросят их", – подчеркнул Лысянский.

России они не нужны

Соучредитель Центра стратегических коммуникаций сказал, что и россии они не нужны. К тому же, кое-где Украине их сдают сами же оккупанты. Тех, кто уже успел уехать в россию, там ждет тюрьма.

Таких примеров много еще с 2014 года. Когда коллаборанты бежали в россию, то воровали средства из бюджета, и в россии их просто судили. Думаю, что так будет и в этот раз. Россиянам свидетели не нужны, они их либо засудят, либо убьют, либо еще что-то с ними сделают,

– подчеркнул он.

Лисянский продолжил, что граждане на самом деле не всех пускают в россию. У тех, кого пропустили, берут полные данные, адрес, куда они отправляются, номера телефонов и т.д. Это для того, чтобы их потом проще было найти.

"Кроме того, сразу на границе уже было несколько задержаний. В частности, один из "полковников" так называемой народной милиции был арестован", – подытожил соучредитель Центра стратегических коммуникаций.

Лисянский о бегстве коллаборантов из Донбасса

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