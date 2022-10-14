Работал в ЧВК "Вагнер" и собирал данные о ВСУ: СБУ задерживает людей, работавших с россиянами

В Харьковской области продолжают задерживать людей, которые сотрудничали с оккупантами. Ни один предатель Украины не сможет избежать ответственности за свои поступки.

Правоохранители обнаружили еще два человека, которых будут судить за коллаборационную деятельность. Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

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В частности, 39-летнему жителю села Васищево вручили подозрение. Мужчина с 2014 года работал на ЧВК "Вагнер". По словам корреспондентки, у него даже есть награды от незаконно созданных республик на территории Луганской и Донецкой областей.

Также сообщается, что сегодня задержан 18-летний юноша прямо во время его противоправной деятельности. Он собирал данные о позициях ВСУ. "Вся переписка, все данные, все фото и видео есть в его телефоне и ноутбуке", – отметила Анна Черненко.

Россияне обещали парню определенное финансовое вознаграждение. Теперь он предстанет перед судом – ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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