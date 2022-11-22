Убегают, как крысы с корабля: коллаборанты массово покидают Запорожскую область

Украинские защитники продолжают освобождать родную землю от захватчиков. Между тем, на Запорожье местные коллаборанты уже не на шутку паникуют. Пока одни обсуждают план отступления, другие сломя голову убегают.

Так, около полутысячи коллаборантов с семьями сбежали с временно оккупированных территорий Запорожья и Херсона в Крым. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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"Чувствуют, что запахло жареным"

Федоров подчеркнул, что приспешники захватчиков чувствуют опасность и ищут любую возможность, чтобы избежать ответственности и убежать.

С временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей уже сбежали в Крым около 500 коллаборантов со своими родными. Городской голова Мелитополя подчеркнул, что предатели бегут как крысы с корабля.

По данным Центра национального сопротивления, их расселили в двух пансионатах Севастополя.

Предатели надеются укрыться от уголовной ответственности. Однако наказание – неизбежно. Уверен, что коллаборантам лучше сдаться украинским властям, ведь оккупантам свидетели их преступлений точно не нужны,

– подчеркнул Федоров.

Кстати, СМИ Мелитополя сообщили, что гауляйтеры поочередно убеждают коллаборантов не читать украинские СМИ и телеграм-каналы.

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Коллаборанты придумывают план побега из Мелитополя

По данным СМИ, фейковая руководительница так называемого "департамента железной дороги" в Мелитополе, некая Оксана Анатольевна из Донецка, под хмельком в одном из ресторанов города обсуждала с подругами план побега.

Предательница называла два пути ухода. В частности, через Крым или через территорию квазиреспублики – так называемой "ДНР". В конце концов, коллаборанты пришли к выводу, что через полуостров бежать трудно и страшно, особенно, если учесть разрушенный Крымский мост. Поэтому предатели прокладывают маршрут через Новоазовск.

Что происходит в Мелитополе: последние новости

Местные издания сообщают, что оккупанты живут в гостиницах. В частности, офицеры предпочли "TRIO" на улице Гоголя, 107. Более того, некоторые коллаборанты довольно-таки неплохо зарабатывают за поселение в гостиницу российских захватчиков. Отметим, что 28 октября прилетело в гостиницу "Алиса", где часто предшествовали оккупанты и предатели.

Силы сопротивления продолжают работать в Мелитопольском районе. 19 ноября мэр Иван Федоров сообщил, что в селе Мироновка сожгли русский флаг вместе со зданием культуры.

15 ноября город снова посетил "хлопок". В частности, утром прогремел взрыв у дома, где, по предварительной информации, проживает местный коллаборант. Это один из депутатов Мелитопольского городского совета, сотрудничавший с оккупационными властями.

В Мелитополе взорвали еще одного коллаборанта – Дмитрия Трухина. Он получил тяжелые ранения и оказался в реанимации.

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