Колобороны призывают "мощного брата" разместить на Херсонщине военную базу

В Оперативном командовании "Юг" отчитался о ситуации на фронте. Ситуация в Николаевской и Херсонской области остается напряженной.

Как сообщили в ОК "Юг", в Николаевской и Херсонской областях враг обустраивает оборонительные рубежи и не пытается продвигаться.

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Военная база рашистов в Херсонской области

Российские кафиры продолжают административно-полицейский террор на временно оккупированных территориях. Коллаборанты, сотрудничающие с оккупационной самопровозглашенной властью, начали бояться наказания за предательство Украины.

Колаборанты от самопровозглашенной власти, опасаясь за свою предательскую судьбу, призывают "мощного брата" разместить на Херсонщине военную базу рашистов,

– сообщили в ОК "Юг".

Как отметили в командовании, в Николаевской и Херсонской захватчики открывают артиллерийско-минометный огонь. Им рашисты накрывают украинские позиции и мирные населенные пункты.

По информации Оперативного командования "Юг", от ряда сел, пока находящихся не под контролем Украины, остались только руины.

Какая ситуация в Черном море

В командовании "Юг" отчитались также о ситуации в Черном море, по состоянию на 24 мая. Там отметили, что в корабельной группировке перемен не произошло.

Под угрозой ракетных ударов с моря Украину держит 2 ракетных корабля, подтверждено присутствие и десантных судов,

– подчеркнули в ОК "Юг".

Впрочем, там добавили, что ситуация в Одесской области под контролем сил обороны Украины.

Оперативное командование "Юг" отчиталось о ситуации на фронте: смотрите видео

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