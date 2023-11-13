Повреждены корпуса производителя "Искандер", "Кинжал": СМИ заявили об "атаке БпЛА" под Москвой

В ночь на 11 ноября "КБ машиностроения" в Коломне якобы "атаковал дрон". Как следствие, повреждены фасады двух корпусов предприятия.

Об этом со ссылкой на росСМИ, информирует 24 Канал. Интересно, что конструкторское бюро является производителем гиперзвуковых ракет, которыми Россия наносит террористические удары по Украине.

Кстати говоря Это нормальный процесс и так будет продолжаться, – ГУР о ночном "хлопке" в России

"Дрон атаковал" КБ – производителя "Кинжалов" и "Искандеров"

Российские журналисты отмечают, что беспилотник якобы "упал и взорвался" на территории "Конструкторского бюро машиностроения" в Коломне в полночь. В двух корпусах бюро выбило окна.

Кроме того, повреждения получили фасады двух зданий. По предварительной информации, якобы без пострадавших нет.

Обратите внимание! По данным росСМИ, "КБ машиностроения" входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации агрессора "Ростех". На этом заводе производят комплексы "Искандер-М" и ракеты "Кинжал".

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