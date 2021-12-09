Коломойский приобрел еще один телеканал
Источник:"Детектор медиа"
Скандальный олигарх Игорь Коломойский получил контроль над еще одним каналом. Теперь он контролирует цифровую лицензию на информационное вещание, которая ранее принадлежала телеканалу М2.
Таким образом, цифровая лицензия М2 перешла к каналу группы "1+1", которую связывают с Коломойским. Ранее цифровая лицензия принадлежала ООО "Телеодин" – юридическому лицу телеканалов М1 и М2, которое входит в медиагруппу StаrLightMedia.
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Дочерняя компания
В 2021 году компания "Телеодин" создала дочернюю компанию "Дидживан" и перевела на нее цифровую лицензию.
После оформления лицензии сменился логотип компании с "Аргумент ТВ" на "УНИАН ТВ". Ранее эта цифровая лицензия принадлежала ООО "Телеодин",
– говорится в сообщении.
1 декабря право собственности на ООО "Дидживан" переоформили на ООО "Солюшинс", которым до 2019 года владел гендиректор "1+1" Александр Ткаченко.
После этого компанию переоформили на совладельца "Студии Квартал 95" Тимура Миндича. А 1 декабря компания была переоформлена с Миндича на Светлану Мищенко.
Последние новости об олигархе
- Из-за выхода из состава наблюдательного совета "плюсов" олигарха Игоря Коломойского Нацсовет по телевидению и радиовещанию переоформил пять лицензий ООО "ТРК "Студия 1+1".
- Владимир Зеленский в ноябре подписал закон об олигархах, но реакция Игоря Коломойского была не слишком активной, потому что у него нет больших интересов на Западе.
- В начале каденции Владимира Зеленского был слух, что олигарх Игорь Коломойский якобы влияет на президента. Как убеждал Андрей Герус, доказательных фактов этого нет.
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