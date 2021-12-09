Коломойский приобрел еще один телеканал

9 декабря 2021 , 13:20
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Источник:

"Детектор медиа"

Скандальный олигарх Игорь Коломойский получил контроль над еще одним каналом. Теперь он контролирует цифровую лицензию на информационное вещание, которая ранее принадлежала телеканалу М2.

Таким образом, цифровая лицензия М2 перешла к каналу группы "1+1", которую связывают с Коломойским. Ранее цифровая лицензия принадлежала ООО "Телеодин" – юридическому лицу телеканалов М1 и М2, которое входит в медиагруппу StаrLightMedia.

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Дочерняя компания

В 2021 году компания "Телеодин" создала дочернюю компанию "Дидживан" и перевела на нее цифровую лицензию.

После оформления лицензии сменился логотип компании с "Аргумент ТВ" на "УНИАН ТВ". Ранее эта цифровая лицензия принадлежала ООО "Телеодин",
– говорится в сообщении.

1 декабря право собственности на ООО "Дидживан" переоформили на ООО "Солюшинс", которым до 2019 года владел гендиректор "1+1" Александр Ткаченко.

После этого компанию переоформили на совладельца "Студии Квартал 95" Тимура Миндича. А 1 декабря компания была переоформлена с Миндича на Светлану Мищенко.

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Автор: Олег Терещенко