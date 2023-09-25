Вроде как забрали, – Коломойский отшутился о своем украинском гражданстве
Источник:"Радио Свобода"
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский 25 сентября рассказал, что произошло с его гражданством. По его словам, у него гражданство Украины "вроде как забрали".
Олигарх также объяснил, что лично ему об этом процессе якобы не сообщалось. В то же время это, по его словам, следует из материалов дела.
Смотрите также Кофе пить не с кем: в каких условиях держат Коломойского
Коломойский рассказал об украинском гражданстве
Игорь Коломойский на вопрос журналистов о наличии у него украинского гражданства в шутку сказал, что уже не имеет его.
Вроде как забрали (украинское гражданство – 24 Канал),
– сказал бизнесмен.
Кроме того, он отметил, что украинский паспорт не отдавал, а также еще раз подтвердил, что у него есть паспорт Кипра и Израиля. В то же время на замечание журналистки, что в Украине запрещено двойное гражданство, Коломойский иронически рассказал, что "тройное – не запрещено".
Коломойский пошутил о гражданстве Украины / Видео "Радио Свободы"
В заключение бизнесмен подчеркнул, что сейчас его судят, как иностранца. В частности, его рассматривают как гражданина Израиля и Кипра, но не как Украину.
Суд не удовлетворил апелляцию Коломойского
- Апелляционный суд Киева 25 сентября принял решение не менять меру пресечения Игорю Коломойскому, а также оставить его в СИЗО. Кроме того, судьи также не изменили сумму денежного залога бизнесмену – он остался на уровне 3,89 миллиарда гривен.
- В то же время, телеведущие и работники телеканала "1+1" решили взять Коломойского на поруки и заверяли судей, что он "не уйдет из Украины". В частности, за бизнесмена вступились 15 человек, среди которых были украинские журналистки и телеведущие Наталья Мосейчук, Алла Мазур, экс-министр культуры Александр Ткаченко, ведущий Юрий Горбунов, а также украинская активистка Ирма Крат.
- До судебного заседания Коломойский сказал, что в СИЗО его кормят хорошо, а условия в изоляторе нормальные. В то же время бизнесмен посетовал, что ему не позволяют видеться с родственниками, но пускают к нему адвокатов.