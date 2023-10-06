Коломойский в суде признал, что имеет гражданство Израиля и Кипра
Одиозный олигарх Игорь Коломойский, которому приписывали сразу несколько гражданств, подтвердил этот факт. Он отметил в суде, что у него есть паспорта Израиля и Кипра.
6 октября в Киевском апелляционном суде стартовало рассмотрение апелляции. Она касается изменения меры пресечения, которую ранее назначили Игорю Коломойскому.
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Олигарх признал, что у него еще два паспорта
Судья спросила его, есть ли у него гражданство других государств. На это Игорь Коломойский утвердительно сказал "Да", а когда спросили, о каких именно идет речь, то добавил, что Израиля и Кипра.
Кроме того, судья спросила олигарха, ознакомился ли он с решением о лишении его гражданства Украины, о чем писали в СМИ. На это Коломойский ответил, что с решением не знаком.
Собственно, гражданство Украины для Игоря Коломойского было прекращено еще 17 июля 2022 года. Он отметил, что не получал уведомления об этом от миграционной службы.
По словам прокуроров, у Игоря Коломойского кроме внутреннего паспорта гражданина Израиля есть еще и заграничный. Это стало известно благодаря документам посольства Израиля в Украине.
Коломойский в суде традиционно отшучивался. Общаясь с журналистами в перерыве заявил, что никогда не скрывал, что у него три гражданства. Его спросили, как ему первая часть заседания, на что он ответил иронически.
На войне как на войне. Чего ожидаю? Мы не гидрометцентр,
– добавил Коломойский.
Кратко о деле Коломойского
- 2 сентября 2023 года СБУ объявила о подозрении Коломойскому в легализации имущества, полученного мошенническим путем. В тот же день он приехал в Шевченковский районный суд города Киева, где ему избрали меру пресечения. Речь идет об аресте на 60 дней с возможностью внести залог в размере 509 миллионов гривен.
- Уже 6 сентября стало известно, что рассмотрение апелляции об изменении меры пресечения было перенесено. Новой датой избрали 25 сентября.
- На следующий день Коломойскому и еще 5 лицам – экс-работникам банковского учреждения – в НАБУ сообщили о подозрении. Оно касается завладения более 9,2 миллиарда гривен средств ПриватБанка.
- Позже в СБУ рассказали, что Коломойскому сообщили о третьем подозрении. Оно касается незаконного завладения 5,8 млрд гривен.
- 25 сентября в Киевском апелляционном суде было заседание по делу Коломойского. На нем присутствовали телеведущие "1+1", а также Александр Ткаченко. Они согласились взять олигарха на поруки, но ничего из этого не вышло.