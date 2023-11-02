Чего пытаются достичь россияне, чтобы быстрее восстановиться: военная сводка от Свитана

На The Economist вышла колонка Валерия Залужного – впервые после декабря 2022 года. В ней он отметил, что война России против Украины переходит к новому этапу – так называемой позиционной войне, состоящей из статических и изнурительных боев.

В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил заявы Валерия Залужного.

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Что выгодно россиянам

Главнокомандующий ВСУ отметил, что в силу многих субъективных и объективных причин война на сегодняшнем этапе постепенно переходит в позиционную форму.

При этом затягивание войны, как правило, в большинстве случаев выгодно одной из сторон конфликта. В нашем конкретном случае – это Россия, поскольку это позволяет ей восстанавливать и наращивать свое военное могущество.

Роман Свитан отметил, что действительно нельзя дать россиянам зарыться. Они перейдут в режим глухой обороны, смогут перенастроиться и восстановиться. Сейчас российская армия очень "потрепана", у них почти не осталось профессионалов – есть только "молодняк" (в профессиональном плане). Именно поэтому глухая оборона для них – оптимальный вариант.

Ни в коем случае нельзя дать им зарыться. Ни в коем случае нельзя остановиться,

– подчеркнул военный эксперт.

"Нам точно нельзя дать им отдохнуть. Если они передохнут, тогда мы можем передохнуть. Россияне перезарядятся и тронутся в третий раз – еще серьезнее. Они уже поняли, что с наскока ничего решить нельзя", – добавил Свитан.

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Что Залужный говорит о НАТО

По словам Валерия Залужного, если посмотреть на учебники НАТО и на математические расчеты, которые мы делали, – 4 месяцев должно было хватить, чтобы добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма и снова зайти и выйти оттуда

Свитан подчеркнул, что главнокомандующий ВСУ все правильно сказал. Согласно учебникам НАТО мы уже несколько раз могли бы зайти в Крым, выйти и снова зайти.

Однако это возможно при передаче полного вооружения пакета, о котором идет речь в учебниках – все начинается с авиации и заканчивается серьезными системами РЭБ. А также в достаточном количестве этого всего,

– рассказал военный эксперт.

Он отметил, что в статье Залужный продемонстрировал НАТО – они не дали то, что написано в их учебниках.

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