В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив заяви Валерія Залужного.

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Що вигідно росіянам

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що в силу багатьох суб’єктивних та об’єктивних причин війна на сьогоднішньому етапі поступово переходить до позиційної форми.

При цьому затягування війни, як правило, у більшості випадків є вигідним одній зі сторін конфлікту. У нашому конкретному випадку – це Росія, оскільки це надає їй можливість відновлювати та нарощувати свою воєнну могутність.

Роман Світан зазначив, що дійсно, не можна дати росіянам закопатися. Тоді вони перейдуть в режим глухої оборони, зможуть переналаштуватися та відновитися. Зараз російська армія дуже "потріпана", у них майже не залишилося професіоналів – є тільки "молодняк" (в професійному плані). Саме тому глуха оборона для них – оптимальний варіант.

У жодному випадку не можна дати їм закопатися. У жодному випадку не можна зупинитися,

– наголосив військовий експерт.

"Нам точно не можна дати їм перепочити. Якщо вони перепочинуть, тоді ми можемо передохнути. Росіяни перезарядяться й рушать третій раз – ще серйозніше. Вони вже зрозуміли, що з наскоку нічого вирішити не можна", – додав Світан.

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Що Залужний каже про НАТО

За словами Валерія Залужного, якщо подивитися на підручники НАТО і на математичні розрахунки, які ми робили, – 4 місяців мало вистачити, щоб дістатися Криму, повоювати в Криму, повернутися з Криму і знову зайти та вийти звідти.

Світан наголосив, що головнокомандувач ЗСУ все правильно сказав. Згідно з підручниками НАТО, ми вже декілька разів могли б зайти в Крим, вийти й знову зайти.

Проте це можливо при передачі повного пакета озброєння, про яке йдеться у підручниках – все починається з авіації й закінчується серйозними системами РЕБ. А також в достатній кількості цього всього,

– розповів військовий експерт.

Він зазначив, що у статті Залужний продемонстрував НАТО – вони не дали те, що написано у їх підручниках.

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