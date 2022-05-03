Колонна с эвакуированными из "Азовстали" движется в Запорожье, – мэр Мариуполя

С металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе удалось эвакуировать часть мирных людей. Сейчас эвакуационная колонна продолжила движение в Запорожье.

Эвакуация из Мариуполя в Запорожье все еще продолжается

Об этом в эфире канала "Рада" рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко, сообщает 24 канал. Он прокомментировал информацию о том, что те, кто выехал 2-го мая из Мариуполя, к вечеру так и не добрались до Запорожья.

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Бойченко заявил, что эвакуация все еще продолжается. Мариупольский городской глава выразил надежду, что людям таки удастся добраться на территорию, которая под контролем Украины.

Сейчас колонна движется в направлении Запорожья. Еще продолжается эта эвакуация. Мы довольно ограниченно даем информацию. Ждем, что эвакуация все же состоится и наши жители, которые прятались более 2 месяцев на "Азовстали", доберутся на подконтрольную нашей стране территорию,

– сказал Бойченко.

В Мариуполе находится более 100 тысяч человек

Мэр Мариуполя заявил, что эвакуацию с "Азовстали" под российскими артиллерийскими и авиационными обстрелами ожидают еще более 200 местных жителей.

Более 200 местных жителей прячутся на этой территории. Наши ребята продолжают защищать Мариуполь, защищать наше государство,

– сказал он.

Бойченко добавил, что в Мариуполе еще остается более 100 тысяч населения.

Что известно об эвакуации с "Азовстали"

Мариуполь более 2 месяцев находится в блокаде российских военных, которые почти полностью уничтожили город. Несмотря на это украинские военные в меньшинстве дают достойный отпор и проводят удачные операции.

Часть защитников и гражданских оказались в укрытии на "Азовстали". Россия всячески срывала эвакуацию, осуществляя обстрелы.

Эвакуация с "Азовстали" началась 1-го мая. Сначала удалось вывезти 100 человек, которые приехали в Запорожье 2-го мая.

Президент Владимир Зеленский заявил, что организация таких коридоров для эвакуации – один из элементов переговоров с российской стороной.

На 2 мая был объявлен второй зеленый коридор из Мариуполя в Запорожье. Во вторник, 3 мая, можно будет снова официально эвакуироваться из Мариуполя. Это будет происходить при содействии ООН и Красного Креста.

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