Почти тысяча оккупантов отправились в сторону Запорожья: большинство – молодые военные

Около тысячи российских военных, базировавшихся на границе Донецкой и Запорожской областей, перебросили в направлении Запорожья. Большинство из них – в возрасте до 23 лет, часть – срочники.

Об очередной колонне российской техники рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Ранее военные агрессора базировались в поселках по линии Демьяновка – Стародубовка – Захаровка.

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Военные снялись вместе с техникой

россияне вместе с военной техникой снялись со стоянки утром 19 июля. По информации Андрющенко, они двинулись колоннами в направлении Запорожья.

15 июля до сотни единиц техники прошло мимо Мариуполя.

Всего несколько дней назад заметили перемещение личного состава государства-агрессора из Мариуполя в сторону Запорожской области. Около города было зафиксировано около 100 единиц техники врага. Вечером 15 июля перекидывали БТРы и БМД-4. Тогда тоже многие военные россии сообщали, что проходят срочную службу в армии.

Что происходит на Запорожском направлении

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Ранее в Генштабе ВСУ рассказали актуальную информацию о происходящем на Кураховском и Запорожском направлениях. россияне не ведут там активных наступательных действий. Однако артиллерией они накрыли Тоненькое, Невельское, Новомихайловку, Угледар, Пречистовку, Павловку, Новополь, Гуляйполе, Юрковку, Орехов и Малые Щербаки. По Новоданиловке и Новоандреевке враг бил из авиации.

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Ситуация в Запорожье: последние новости

С оккупированного Энергодара россияне обстреливают Никополь. При этом артиллерию они скрывают за Запорожской АЭС.

На оккупированной территории области государство-агрессор выдает новорожденным только российские свидетельства о рождении.

Из-за ударов ВСУ по складам и местам размещения личного состава, военные россии бегут с территории области. Так ФСБ занималась поиском 60 дезертиров.

Смотрите в видео – ближний бой от бойца ВСУ: