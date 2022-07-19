Про чергову колону російської техніки розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Раніше військові агресора базувались в селищах по лінії Дем'янівка – Стародубівка – Захарівка.

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Військові знялись разом з технікою

росіяни разом з військовою технікою знялись зі стоянки вранці 19 липня. За інформацією Андрющенка, вони рушили колонами у напрямку Запоріжжя.

15 липня до сотні одиниць техніки пройшло повз Маріуполь

Всього кілька днів тому помітили переміщення особового складу держави-агресорки з Маріуполя у бік Запорізької області. Біля міста зафіксували близько 100 одиниць техніки ворога. Ввечері 15 липня перекидали БТРи та БМД-4. Тоді теж багато військових росії повідомляли, що проходять строкову службу в армії.

Важливо! Повідомити про колаборантів, переміщення ворога, зберігання техніки та БК можна за допомогою боту @MMR_SendMe_bot.

Що відбувається на Запорізькому напрямку

Раніше у Генштабі ЗСУ розповіли актуальну інформацію про те, що відбувається на Курахівському та Запорізькому напрямках. росіяни не ведуть там активних наступальних дій. Проте артилерією вони накрили Тоненьке, Невельське, Новомихайлівку, Вугледар, Пречистівку, Павлівку, Новопіль, Гуляйполе, Юрківку, Оріхів та Малі Щербаки. По Новоданилівці та Новоандріївці ворог гатив з авіації.

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З окупованого Енергодара росіяни обстрілюють Нікополь. При цьому артилерію вони переховують за Запорізькою АЕС.

На окупованій території області держава-агресорка видає новонародженим лише російські свідоцтва про народження.

Через удари ЗСУ по складах та місцях розміщення особового складу, військові росії тікають з території області. Так фсб займалась пошуком 60 дезертирів.

Дивіться у відео – ближній бій від бійця ЗСУ: