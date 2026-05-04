Часть пострадавших находится в больнице под наблюдением медиков. Об этом сообщило издание France24.

Смотрите также На Киевщине авто сбило 2 детей на самокате: погиб 10-летний мальчик

Что известно о трагедии в Колумбии?

В колумбийском городе Попаян 3 мая во время выставочного мероприятия с монстр-траками произошла трагедия – один из автомобилей потерял управление и врезался в толпу зрителей.

Где находится город Попаян: смотрите на карте

Инцидент произошел во время преодоления препятствия, после чего водитель не смог затормозить. В результате аварии погибли два человека, среди них 10-летний ребенок. Еще 37 человек получили ранения, более 30 из них госпитализировали в местные медучреждения.

Монстр-трак потерял управление во время шоу: смотрите видео

По данным медиа, пострадавших доставили в больницы Сан-Хосе, Сан-Рафаэль, Ла-Эстансия и Сусана Лопес де Валенсия. Видео момента аварии быстро распространилось в соцсетях.

На трагедию отреагировал губернатор департамента Каука Октавио Гусман. Он выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что для ликвидации последствий привлекли все службы – медиков, спасателей и скорую помощь.

Что известно о других трагических случаях, которые произошли за последнее время?

1 мая на Львовщине произошла авария с участием пассажирского поезда сообщением Киев – Ужгород. Около 06:00 в Стрыйском районе поезд столкнулся с автокраном во время пересечения железнодорожного переезда, в результате чего есть погибшие.

Серьезное ДТП произошло вблизи границы Болгарии с Турцией с участием автобуса с украинцами. Транспорт остановился из-за отсутствия горючего, после чего начал катиться назад, врезался в людей и перевернулся. В результате аварии погибли два человека, еще 16 получили травмы. Трое пострадавших остаются в больнице, остальные от госпитализации отказались.

Еще одна авария с участием украинцев произошла в Польше, в населенном пункте Буды Ланьцутски Подкарпатского воеводства. Там микроавтобус Mercedes съехал с дороги, врезался в защитный барьер и перевернулся. В транспорте находились шестеро граждан Украины, среди них ребенок. Двух человек госпитализировали, однако впоследствии их выписали.