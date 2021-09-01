Команда Зеленского ищет замену Тарану и еще двум министрам, – СМИ

1 сентября 2021 , 12:54
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Источник:

"Украинская правда"

В ближайшие месяцы Верховная Рада может уволить с должностей трех министров. Один из вероятных претендентов "на выход" – министр обороны Андрей Таран.

Вопросы кадровых изменений будут активно решать после возвращения Владимира Зеленского из США. Такую информацию СМИ сообщили источники в монобольшинстве парламента.

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Кому из министров ищут замену

  • министру обороны Андрею Тарану,
  • министру социальной политики Марине Лазебной,
  • вице-премьер-министру – министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегу Урускому.

Как отмечает издание, всем троим уже ищут замену, однако это не так просто. "Потому что лавка запасных мала, а люди, которых мы приглашаем извне, неохотно рвутся в Кабмин", – отметил источник.

В то же время есть информация, что министра юстиции и министра культуры пока менять не будут.

Например, Малюську не очень любит Ермак, но к нему дружелюбно относится президент. По Ткаченко  –  он там себе что-то воюет, наобещал много президенту – пусть выполняет,
– отметил один из депутатов "Слуги народа".

Последние кадровые изменения в оборонке и правительстве

  • В конце июля произошли важные изменения в руководстве Вооруженных сил Украины и ООС.
  • Новым главнокомандующим ВСУ 27 июля стал Валерий Залужный. На этом посту он сменил Руслана Хомчака.
  • Также сменили начальника Генерального штаба ВСУ, командующего Десантно-штурмовых войск ВСУ, командующего ООС.
  • Владимир Зеленский принял эти решения, поскольку видел не синергию между Министерством обороны и ВСУ, а конфликты. Поэтому, по словам его представителя, и произошли кадровые изменения. Впрочем, самого министра обороны тогда не трогали.
  • Среди других сенсационных изменений в правительстве – отставка многолетнего министра Арсена Авакова и назначение вместо него Дениса монастырского.
  • А 18 мая Рада поддержала увольнение министра инфраструктуры Владислав Криклия, министра экономики Игоря Петрашко и главы Минздрава Максима Степанова.
Автор: Вероніка Климська