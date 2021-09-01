Команда Зеленского ищет замену Тарану и еще двум министрам, – СМИ

В ближайшие месяцы Верховная Рада может уволить с должностей трех министров. Один из вероятных претендентов "на выход" – министр обороны Андрей Таран.

Вопросы кадровых изменений будут активно решать после возвращения Владимира Зеленского из США. Такую информацию СМИ сообщили источники в монобольшинстве парламента.

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Кому из министров ищут замену

министру обороны Андрею Тарану,

министру социальной политики Марине Лазебной,

вице-премьер-министру – министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегу Урускому.

Как отмечает издание, всем троим уже ищут замену, однако это не так просто. "Потому что лавка запасных мала, а люди, которых мы приглашаем извне, неохотно рвутся в Кабмин", – отметил источник.

В то же время есть информация, что министра юстиции и министра культуры пока менять не будут.

Например, Малюську не очень любит Ермак, но к нему дружелюбно относится президент. По Ткаченко – он там себе что-то воюет, наобещал много президенту – пусть выполняет,

– отметил один из депутатов "Слуги народа".

Последние кадровые изменения в оборонке и правительстве