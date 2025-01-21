Подчиненные готовы защищать командира: что говорят в 125 бригаде о задержании экс-комбрига Горбенко

В 125 бригаде не считают, что их бывший командир Артур Горбенко, сделал что-то, что позволило врагу оккупировать отрезок территории Харьковской области. Генерал-лейтенанта правоохранители задержали якобы за халатность, в результате которой украинские военные покинули позиции.

Согласно информации правоохранителей, бездействие командиров трех подразделений ВСУ вызвала захват врагом Липецкой сельской территориальной общины Харьковской области в 2024 году. Среди них был глава 125 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Побратимы отреагировали на эти обвинения, пишет 24 Канал.

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Что говорят военные 125 бригады

Военные выступили с заявлением о задержании своего бывшего командира Артура Горбенко. Они считают, что защитники, которые начали оборонять Украину в Харьковской области в первые часы российского вторжения и бились, пока это было возможно, не заслуживают такого отношения к себе со стороны правоохранителей.

Нас было мало, у нас было мало боеприпасов, у нас было мало поддержки, но мы боролись, боролись под командованием комбрига! Заслуживают ли боевые генералы и комбаты, офицеры и солдаты на такое отношение? Должны ли так звучать новости? Или уже суд установил вину? Очевидно, что нет,

– говорится в заявлении бойцов.

Побратимы Артура Горбенко готовы отстаивать интересы своего командира в суде и стремятся рассказать там всю правду о событиях в Харьковской области.

Ситуация возле Липцов в Харьковской области сейчас

Как рассказал заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич в Липецкой общине враг пытается давить, но по состоянию на 19 января враги не имели значительных успехов на этом направлении. ВСУ несмотря на тяжелые бои, держат оборону.

Но сейчас угрожающая ситуация появилась на другом направлении, где россияне применяют большое количество дронов и пытаются переправиться через реку Оскол на лодках. Пока оккупантам это не удается.