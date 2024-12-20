В прокуратуре Тернополя сообщили, что командир 211 понтонно-мостовой бригады Олег Побережнюк вышел из-под стражи под залог. Произошло это в пятницу, 20 декабря.

Накануне ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей 2 месяца с правом внесения залога в размере 908 тысяч 400 гривен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Побережнюк вышел из-под стражи под залог

О том, что Побережнюк вышел из под стражи под залог, журналистам сообщили в Тернопольской специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона.

Однако пока неизвестно, кто внес залог, – лично командир 211 понтонно-мостовой бригады или кто-то другой.

Напомним, что Побережнюк подозревается в злоупотреблении служебным положением. По данным следствия, он осенью 2023 года заставил 4 военных строить дома на Хмельнитчине вместо их военной службы.

Также журналистам удалось узнать о фактах многочисленных издевательств в 211 бригаде, вымогательстве средств и превышении полномочий.

За расследование дела также взялся Генштаб ВСУ, Минобороны и омбудсмен. А самого командира бригады отстранили от исполнения обязанностей.