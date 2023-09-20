Многие шаги казались невозможными, – командир ГУР об операции по высадке в Крыму 24 августа
Источник:Le Monde
ГУР МО и ВМС ВСУ 24 августа провели спецоперацию "Пробуждение Силы" в оккупированном Крыму. Украинские военные высадились на мысе Тарханкут, что в западной части полуострова.
Подполковник ГУР МО Украины Тимур, командовавший операцией, а также лейтенант под псевдонимом Иванов и двое неназванных офицеров украинской военной разведки, рассказали некоторые детали крымской высадки.
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По словам Тимура, во время выполнения боевого задания в Крыму спецназовцы из гранатомета уничтожили здание и несколько транспортных средств, которыми пользовались россияне.
Поднятый в Крыму государственный флаг Украины имел для разведчиков особое значение.
На флаге был герб Военной разведки Украины. Его нам доверил Кирилл Буданов (глава ГУР МО – 24 Канал), когда отдал приказ поздравить наших сограждан в Крыму 24 августа,
– сообщил Тимур.
Также он объяснил значение спецоперации "Пробуждение Силы".
"Мы оставили флаг, чтобы крымчане видели, что мы пришли, и чтобы россияне понимали, что мы можем появляться где угодно и когда угодно", – заявил Тимур.
Воины ГУР МО Украины не раскрыли ни количество задействованных сил и средств, ни временной отрезок реализации боевого задания.
По словам бойцов, многие украинские воины хотели посетить Крым, но не все получили такую возможность.
Многие ребята хотели с нами, но места хватило не всем. Некоторые даже были немного недовольны, что Тимур не пустил в Крым,
– сказал один из офицеров ГУР МО Украины.
"Многие шаги казались невозможными для выполнения. Но все прошло успешно", – добавил Иванов.
Высадка в Крыму: подробности
- 24 августа в День Независимости Украины украинские военные совершили высадку в оккупированном Крыму. В ГУР МО заявили, что наши бойцы выполнили задание.
- Спецподразделения на плавсредствах высадились на берег в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк. Украинские защитники вступили в боевое столкновение с подразделениями оккупантов.
- Представитель разведки Андрей Юсов рассказал, что в рамках операции были достигнуты цели. Украинская сторона не понесла потери, несмотря на бой с оккупантами.
- В то же время враг во время атаки понес потери. ГУР заявило об уничтожении личного состава и вражеской техники.