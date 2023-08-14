В Одесской области командир избил подчиненного: он попал в больницу с травмой головы

В одной из воинских частей Одесской области ответственный по части избил военнослужащего. Это уже не первый в Украине случай превышения полномочий среди командиров.

Государственное бюро расследований проводит следственные действия по избиение военного в одной из воинских частей в Одесской области. Известно, что потерпевший был госпитализирован.

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ДБР опросили свидетелей и потерпевшего

Сообщение о том, что из-за потасовки в воинской части, в больницу госпитализировали военнослужащего с ушибами головы, поступило 12 августа 2023 года.

Сотрудники ДБР сразу отреагировали на сообщения и провели неотложные следственные действия на территории части, изъяли видео, опросили свидетелей и пострадавшего в больнице.

По его словам, телесные повреждения нанес ответственный по воинской части.

В настоящее время против мужчины возбуждено уголовное производство по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий.

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