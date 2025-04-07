Таких ликвидируем сразу: командир экипажа БПЛА сравнил украинских и российских пилотов дронов

Беспилотные системы, применяемые на фронте, в течение войны постепенно совершенствуются. Также увеличиваются мощности каждой из сторон по количеству производства дронов. Поэтому сегодня противостояние беспилотников напоминает технологическую гонку между Украиной и Россией.

Командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4 бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш рассказал 24 Каналу, какие преимущества имеют именно украинские технологии и как они их эффективно используют в войне. Также операторы батальона "Рейд" во взаимодействии со сводным отрядом БПС "Шмель" 78-го отдельного десантно-штурмового полка на Курском направлении в течение 12 часов поразили 3 российских комплекса "Бук".

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Имеем огромное количество возможностей

Отченаш заметил, если сравнить среднестатистического пилота любой воинской части России и среднестатистического пилота Сил обороны Украины в частности бригады "Рубеж", то однозначно наши бойцы будут более качественными пилотами.

Но у оккупантов есть профессиональные пилоты, которые занимаются исключительно пилотированием. Они дают России очень хороший, к сожалению, результат. Их нужно сразу находить и ликвидировать, если есть такая возможность,

– подчеркнул командир экипажа.

Враг, по его словам, использует большое количество дронов на оптоволокне, FPV-дронов на разных частотах. Соответственно он пытается поразить украинские логистические пути.

Обратите внимание! Военнослужащие 63 ОМБр впервые сбили российский дрон типа "Альбатрос М5", который оборудован нейросетью и имеет ночную камеру. С кадров, на которых зафиксирован момент сбивания, видно, что вражеский дрон отследили с помощью другого БПЛА.

То же самое, как отметил Андрей Отченаш, делают и Силы обороны Украины. Также сейчас они имеют огромное количество возможностей и вариантов беспилотных авиационных комплексов, начиная от Mavic и заканчивая FPV-дронами на обычных частотах, на оптоволокне. А также самолетов типа камикадзе, которые летают на большую дальность и уничтожают более российские ценные объекты, такие как РСЗО "Град", ТОС-1А "Сонцепек", танки и тому подобное.

Поэтому, по его мнению, это война инноваций, в которой очень важно не столько количество беспилотных авиационных комплексов, как их разнообразие и инновационность.

Отметим, что, по словам сержанта материального обеспечения 93 бригады Тараса "Варяга", сегодня фронт держится на 80% именно на беспилотных авиационных средствах, сбросах, FPV-дронах, роботизированных системах. Украинские силы, по его мнению, пытаются их накапливать.