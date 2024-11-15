Командир одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ оказался "кротом" российского ГРУ
15 ноября 2024, 10:15Читати новину українською
СБУ при содействии Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и Командующего ССО провела спецоперацию, в ходе которой задержан агент российской военной разведки. Предателем оказался подполковник, командир одного из подразделений, завербованный российскими спецслужбами еще до начала полномасштабного вторжения.
Сообщает 24 Канал со ссылкой Службу безопасности Украины.
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