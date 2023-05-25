Война закончится в Москве, – командир РДК о конце борьбы повстанцев

Российские добровольцы проводят успешные операции по "освобождению" своей страны от путинского режима. В военном формировании назвали место, где должна закончиться их борьба за свободу и светлое будущее.

Война должна закончиться в столице России – Москве. Об этом рассказал командир Русского добровольческого корпуса Денис Никитин с позывным "Уайт Рекс", сообщает корреспондентка 24 Канала.

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Что сказал командир РДК о конце борьбы российских повстанцев

Денис Никитин подчеркнул, что Москва его родной город, поэтому лично для него борьба против путинских приспешников закончится только в этом городе.

В Москве (окончатся боевые действия – 24 Канал), когда мы поднимем флаг РДК над Кремлем,

– высказался командир.

По его словам, такие действия вполне реальны, ведь даже в 2022 году никто не мог подумать, что российские повстанцы будут "освобождать" Белгородскую область. В заключение Никитин также заверил, что это только начало, и дальше российское движение сопротивления будет только расширяться.

Российские добровольцы снова вошли в Белгородскую область