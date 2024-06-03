В Одесской области командир теробороны привлекал бойцов к строительству имения и выплачивал им "боевые"

В Одесской области командующий регионального управления сил теробороны "Юг" заставлял бойцов строить ему дом. Работники ГБР совместно с СБУ уже сообщили ему о подозрении.

Строительство частного дома началось еще в 2023 году. На нем работали трое военнослужащих.

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Военные строили дом, получая доплаты

Трое военнослужащих более года строили дом для своего начальника. При этом они получали доплаты за "выполнение боевых задач на передовой".

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Командующему сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий, что причинило существенный вред в условиях военного положения,

– пишут в ГБР.

Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет. Сейчас суд решает вопрос об избрании ему меры пресечения.

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