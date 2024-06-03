В Одесской области командир теробороны привлекал бойцов к строительству имения и выплачивал им "боевые"
Источник:ГБР
В Одесской области командующий регионального управления сил теробороны "Юг" заставлял бойцов строить ему дом. Работники ГБР совместно с СБУ уже сообщили ему о подозрении.
Строительство частного дома началось еще в 2023 году. На нем работали трое военнослужащих.
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Военные строили дом, получая доплаты
Трое военнослужащих более года строили дом для своего начальника. При этом они получали доплаты за "выполнение боевых задач на передовой".
Военные в Одесской области строили особняк своему начальнику: смотрите видео
Командующему сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий, что причинило существенный вред в условиях военного положения,
– пишут в ГБР.
Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет. Сейчас суд решает вопрос об избрании ему меры пресечения.
В Одесской области разоблачили командира теробороны, котором бойцы строили имение / Фото ГБР
"Заработок" на войне в Одесской области
- Подобный случай в Одесской области уже был. Так, в августе 2023 года там разоблачили чиновника воинской части, который заставлял подчиненных строить ему имение. Дом строился с августа 2022 года вблизи Одессы. Бойцы занимались этим вместо выполнения своих обязанностей по обороне и защите Украины. При этом зарплата начислялась "строителям", как военным. Это нанесло государству ущерб на сумму более 2 миллионов гривен.
- Также на днях экс-главе Одесского ТЦК и СП Евгению Борисову избрали меру пресечения. Его отправили под стражу с возможностью внесения залога. Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину семья Борисова купила в Испании недвижимость и автомобили на миллионы долларов. Ему сообщили о подозрении в незаконном обогащении, самовольном оставлении места службы и уклонении от службы.
- ГБР удалось разоблачить также чиновника Приморского РТЦК и СП в Одессе, который организовал масштабный механизм заработка на уклонистах. Схема действовала в одесском ТЦК с июля 2023 года. Фигурант вмешивался в работу электронной базы реестра "Оберег" и "откорректировал" данные о военнообязанных.