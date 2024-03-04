Слава навсегда "Выходной": командира разведки российской бригады "Эспаньола" ликвидировали
В Украине ликвидировали командира разведки вражеской бригады "Эспаньола". Оккупант Слава "Выходной" погиб 3 марта.
Об этом сообщили в военной организации Espanola. Захватчики писали, что обстоятельства смерти Вячеслава Субботина выясняются, передает 24 Канал.
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Командира разведки бригады "Эспаньола" ликвидировали
Командир разведки бригады "Эспаньола" погиб в воскресенье, 3 марта. В российской военной организации заявили, что еще в субботу общались с этим оккупантом в рамках нового спецрепортажа о фанатах в зоне так называемой "СВО".
Кстати, в сети появилось видео с Вячеславом Субботиным. На обнародованных кадрах Слава "Выходной" обращается к детям и улыбаясь цинично заявляет: "Тому из вас, кто закончит этот год на одни 5-ки, я привезу ухо азовца".
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Ликвидирован начальник разведки бригады "Эспаньола": видео
Журналист Денис Казанский отметил, пишут, что Субботин погиб в бою. Впрочем, по другой информации, он пьяный разбился на машине под Мариуполем.
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Коротко, что надо знать об "Эспаньоле""Эспаньола" состоит из российских футбольных болельщиков, в частности, клубов московский ЦСКА, "Спартак" или "Локомотив", санкт-петербургский "Зенит" и других. Эти фанаты самостоятельно решили поехать на войну против Украины. Более того, воюют против нашего государства еще с 2014 года.
Кстати, в "Эспаньоле" не стеснялись признавать, что были созданы в противовес украинским футбольным болельщикам, которые пошли защищать Родину от российского нашествия. В частности, противопоставляют себя полку "Азов", к которому присоединилось немало украинских ультрас.
Летом 2023 года на Бахмутском направлении украинские защитники уничтожили роту бойцов из этого так называемого "добровольческого" подразделения российских захватчиков.
В начале января в ГУР сообщили, что партия Путина активизирует рекрутинг в собственную частную армию ЧВК "Эспаньола".