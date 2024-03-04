Слава навсегда "Выходной": командира разведки российской бригады "Эспаньола" ликвидировали

В Украине ликвидировали командира разведки вражеской бригады "Эспаньола". Оккупант Слава "Выходной" погиб 3 марта.

Об этом сообщили в военной организации Espanola. Захватчики писали, что обстоятельства смерти Вячеслава Субботина выясняются, передает 24 Канал.

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Командира разведки бригады "Эспаньола" ликвидировали

Командир разведки бригады "Эспаньола" погиб в воскресенье, 3 марта. В российской военной организации заявили, что еще в субботу общались с этим оккупантом в рамках нового спецрепортажа о фанатах в зоне так называемой "СВО".

Кстати, в сети появилось видео с Вячеславом Субботиным. На обнародованных кадрах Слава "Выходной" обращается к детям и улыбаясь цинично заявляет: "Тому из вас, кто закончит этот год на одни 5-ки, я привезу ухо азовца".

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Ликвидирован начальник разведки бригады "Эспаньола": видео

Журналист Денис Казанский отметил, пишут, что Субботин погиб в бою. Впрочем, по другой информации, он пьяный разбился на машине под Мариуполем.

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