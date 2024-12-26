Командиру взвода 211 бригады, который издевался над подчиненными, сообщили о подозрении
Командиру одного из взводов понтонно-мостового батальона 211-й понтонно-мостовой бригады сообщили о подозрении в превышении военным служебным лицом полномочий.
Также его подозревают в самовольном оставлении воинской части, а также дезертирстве. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора и Государственное бюро расследований.
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Что известно об объявлении подозрения
ДБР сообщило о подозрении командиру одного из взводов понтонно-мостового батальона 211-й понтонно-мостовой бригады, издевавшегося над солдатами. Вероятно, речь идет о Владиславе Пастухе, который, по предварительной информации, неоднократно прибегал к угрозам и избиениям в отношении подчиненных.
По данным следствия, подозреваемый с февраля по май 2024 года во время пребывания в зоне выполнения задач на восточной части Украины неоднократно применял насилие по меньшей мере в отношении трех военнослужащих.
Согласно обнародованной информации, в феврале 2024 года, находясь на территории Днепропетровской области, избил солдата за то, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Офицер ударил его ногой в лицо и продолжил избивать по другим частям тела.
Уже в Донецкой области он позже снова избил этого солдата, как отметили в Офисе генпрокурора. Подозреваемый дал приказ подчиненным привязать его к деревянной конструкции, подобной кресту.
В ходе следствия выяснилось, что подозреваемый в Днепропетровской области избил еще одного солдата из-за спора об обнародовании в Интернете видеозаписи о ненадлежащих условиях проживания. Кроме того, в мае, находясь в Харьковской области, он избил подчиненного из-за якобы ненадлежащего обращения к нему,
– говорится в сообщении.
В настоящее время идет следствие, правоохранители устанавливают все факты насилия над бойцами. В связи с тем, что подозреваемый скрывается от следствия, он объявлен в розыск. После задержания следователи будут простить суд отправить его под стражу.
Ранее Генштаб ВСУ отреагировал на обнародованные журналистами факты об издевательствах над военными. Для проверки указанной информации в воинскую часть была направлена комиссия Военной службы правопорядка ВСУ.
Напомним, громкий скандал по этому поводу разгорелся именно в этом месяце. В бригаде были обнаружены многочисленные факты злоупотреблений командования, издевательств над военнослужащими, угроз и вымогательств денег у солдат. Все, что известно – читайте по ссылке.