Оказывается, это самолеты ВВС Чехии помогли героям "Азовстали" вернуться в Украину

В Украину 8 июля вернули командиров из "Азовстали", находившихся в Турции после плена. Выяснилось, что на родину герои прилетели на самолете Чехии.

На возвращение воинов домой отреагировал премьер-министр Чехии Петр Фиал. Он сделал репост публикации Владимира Зеленского с фотографией с самолета.

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Я рад, что наши ВВС помогли вернуть домой в Украину этих отважных защитников свободы из "Азовстали". Мы всегда будем рядом с тобой, Украина,

– подчеркнул чешский премьер.

Отметим, что на этом самолете украинский президент посещал Чехию, Словакию и Турцию.

В Украину вернули командиров "Азовстали"