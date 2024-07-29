Не верьте фейкам: в ДШВ отреагировали на слухи о якобы планах ликвидировать их как отдельный род ВСУ

В Десантно-штурмовых войсках опровергли слухи о переформировании бригад ДШВ в штурмовые бригады Сухопутных войск.

Враг усиливает психологическое давление на личный состав ДШВ с целью снижения их боеспособности и значимости в этой войне. Об этом говорится в заявлении Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ, которое обнародовали вечером 29 июля.

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Командование ДШВ опровергает слухи о возможной ликвидации

В ДШВ отметили, что на отдельных информационных ресурсах распространяется информация о якобы существующих планах по переформированию бригад Десантно-штурмовых войск в штурмовые бригады Сухопутных войск и ликвидации Десантно-штурмовых войск, как отдельного рода Вооруженных Сил Украины.

Хотим подчеркнуть, что Десантно-штурмовые войска остаются неотъемлемой и самостоятельной составляющей Вооруженных Сил Украины и продолжат развиваться как отдельный род войск, что закреплено в Визии Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины и утвержденной Стратегии развития Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины до 2035 года,

– заявило командование.

Военные отметили, что десантно-штурмовые войска в течение всего вооруженного противостояния с агрессором успешно выполняют боевые задачи на важнейших и опасных участках фронта. Украинцев также призвали не верить фейковой информации.

К слову, ранее в ДШВ опровергли слухи об увольнении комбрига Ишкулова. Командование уточнило, что Эмиль Ишкулов очень опытный кадровый боевой офицер, который прошел все командные звенья в подразделениях украинского десанта, полный рыцарь орденов Богдана Хмельницкого.