Командующего войсками западного округа россии бердникова сняли после контрнаступления ЗСУ

Командующего войсками западного округа россии романа бердникова сняли с должности. Это произошло после успешного наступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области.

По данным украинской разведки, берников не пробыл в должности и месяца. Назначили его буквально 26 августа 2022 года.

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В россии уволили командующего войсками западного округа

После серии поражений от украинских Сил Обороны, в очередной раз изменено командование западной группировки вооруженных сил россии,

– сообщила наша разведка.

То есть с должности ушел командующий войсками западного военного округа генерал-лейтенант роман бердников, проработавший 15 дней и побивший рекорд своего предшественника.

Последний генерал-лейтенант андрей сычевой командовал округом 3 недели.

Вражеский западный округ возглавит лапин

В россии же решили, что с целью восстановления "устойчивости управления" группировки, его возглавит командующий группировкой войск "центр" генерал-лейтенант александр лапин и его штаб.

Он переместился из Луганска в командный пункт западной группировки. Более того, вражеское командование рассматривает решение о дальнейшем прохождении службы романа бердникова.

Из-за наступления ВСУ оккупанты обворовывают местных, бросают технику и убегают

Генеральный штаб сообщил вечером 11 сентября, что российские оккупанты покидают свои позиции и убегают с награбленным вглубь временно занятых территорий или на территорию россии.

Страх у врагов возник из-за наступления ВСУ в Харьковской области. В Генштабе объяснили, что:

ориентировочно 150 оккупантов выехали колонной из Борщевой и Артемовки Харьковской области на двух автобусах, одном грузовике и на 19 угнанных легковых автомобилях;

также российские захватчики торопливо оставили Сватово Луганской области на 4 грузовых автомобилях "Камаз", 20 бронированных машинах "Тигр". Более того, враги украли более 20 легковых автомобилей местных жителей.

В Генеральном штабе ВСУ также добавили, что в Херсонской области оккупанты также отошли со своих позиций в некоторых населенных пунктах.

Из-за больших потерь в живой силе российские захватчики выгнали всех местных жителей из Центральной городской больницы в Новой Каховке и используют ее для своих военных,

– сообщил Генштаб.

Стоит напомнить, что наши военные уже на границе на севере Харьковской области.

В частности, они зашли в Казачью Лопань и Дворечную и освободили еще несколько населенных пунктов.

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