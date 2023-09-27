Оттягивают, как могут: почему Россия устраивает цирк с командующим Черноморским флотом

22 сентября Вооруженные Силы попали в здание штаба Черноморского флота, в результате чего мог быть уничтожен адмирал Виктор Соколов. Россияне всячески убеждают, что он жив. Но пока конкретных доказательств этому нет.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, заметив, что подтвердить, действительно ли погиб командующий Черноморским флотом Виктор Соколов – сейчас невозможно. Скорее всего, он либо уничтожен, либо находится в тяжелом состоянии.

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Кремль пытается выиграть время

Как отметил Ступак, поведение Кремля и российских пропагандистов свидетельствует, что с командующим Черноморским флотом действительно могло что-то случиться. Если бы он находился в нормальном состоянии, то мог бы легко опровергнуть слухи.

То, как они тянут время, свидетельствует, что ничего хорошего для них там нет. Если бы разведка ошиблась – и он оказался бы жив – Соколов мог бы выйти на камеры и высмеять это все. А тут совсем ничего подобного. Даже ни слова о том, что они отомстят за пораженный штаб,

– заметил Ступак.

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Новое видео с Соколовым, где он находится на награждении тамошней футбольной команды "Черноморец", тоже спорное. Есть определенные мнения, что оно могло быть записано до атаки на штаб Черноморского флота.

Они пытаются выиграть время. Вспомните крейсер "Москва". Тогда они долго тянули и не признавали, что корабль утопили. Возможно, они это делают в попытке собраться с мыслями или надеются, что информационная повестка дня в последующие дни будет такой массивной, что это событие просто обойдет внимание людей.

– предположил Ступак.

Что известно о вероятной смерти Соколова: коротко