Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що підтвердити, чи дійсно загинув командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов – зараз неможливо. Найімовірніше, він або знищений, або перебуває у тяжкому стані.

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Кремль намагається виграти час

Як наголосив Ступак, поведінка Кремля та російських пропагандистів свідчить, що з командувачем Чорноморського флоту дійсно могло щось сталося. Якби він перебував в нормальному стані, то міг би легко спростувати чутки.

Те, як вони тягнуть час, свідчить, що нічого доброго для них там немає. Якби розвідка помилилася – і він виявився б живий – то Соколов міг би вийти на камери і висміяти це все. А тут зовсім нічого такого. Навіть жодного слова про те, що вони помстяться за уражений штаб,

– зауважив Ступак.

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Нове відео з Соколовим, де він перебуває на нагородженні тамтешньої футбольної команди "Чорноморець" теж спірне. Є певні думки, що воно могло бути записаним до атаки на штаб Чорноморського флоту.

Вони намагаються виграти час. Згадайте крейсер "Москва". Тоді вони довго тягнули і не визнавали, що корабель потопили. Можливо, вони це роблять в намаганні зібратися з думками або сподіваються, що інформаційний порядок денний в наступні дні буде таким масивним, що ця подія просто омине увагу людей,

– припустив Ступак.

Що відомо про ймовірну смерть Соколова: коротко