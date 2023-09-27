Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що підтвердити, чи дійсно загинув командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов – зараз неможливо. Найімовірніше, він або знищений, або перебуває у тяжкому стані.
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Кремль намагається виграти час
Як наголосив Ступак, поведінка Кремля та російських пропагандистів свідчить, що з командувачем Чорноморського флоту дійсно могло щось сталося. Якби він перебував в нормальному стані, то міг би легко спростувати чутки.
Те, як вони тягнуть час, свідчить, що нічого доброго для них там немає. Якби розвідка помилилася – і він виявився б живий – то Соколов міг би вийти на камери і висміяти це все. А тут зовсім нічого такого. Навіть жодного слова про те, що вони помстяться за уражений штаб,
– зауважив Ступак.
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Нове відео з Соколовим, де він перебуває на нагородженні тамтешньої футбольної команди "Чорноморець" теж спірне. Є певні думки, що воно могло бути записаним до атаки на штаб Чорноморського флоту.
Вони намагаються виграти час. Згадайте крейсер "Москва". Тоді вони довго тягнули і не визнавали, що корабель потопили. Можливо, вони це роблять в намаганні зібратися з думками або сподіваються, що інформаційний порядок денний в наступні дні буде таким масивним, що ця подія просто омине увагу людей,
– припустив Ступак.
Що відомо про ймовірну смерть Соколова: коротко
- 22 вересня ЗСУ влучили по штабу Чорноморського флоту у Севастополі. Згодом в Силах спеціальних операцій повідомляли, що внаслідок удару вдалося знищити 34 офіцерів, серед яких – командувач Чорноморського флоту.
- Росіяни спробували спростувати цю інформацію. Вони опублікували відео, де Соколов перебуває на засіданні в міноборони. Однак той взагалі нічого не говорив. Згодом було друге відео, де Соколов вже нагороджував тамтешній ФК "Чорноморець". Однак є підозри, що відео могли зняти 18 вересня – до удару по штабу Чорноморського флоту.
- Згодом у Силах спеціальних операцій доповнили дані про знищення Соколова. Зараз там уточнюють інформацію. Відомо, що багато тіл окупанти поки не змогли ідентифікувати.