Обвала линии фронта не будет, – командующий Нацгвардии о том, что ждет Покровск, Харьков и Сумы

Российские войска могут попытаться продвинуться на фронте, однако масштабного прорыва оккупантам достичь не удастся. Для обвала линии фронта россияне не имеют достаточно ресурсов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью командующего Национальной гвардии Украины Александра Пивненко для Анны Максимчук.

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Чего ожидать от российского наступления

Александр Пивненко объяснил, что на Харьковщине, а также на Покровском, Донецком и Торецком направлениях стоят серьезные подразделения Сил обороны.

Какое-то продвижение возможно, но это не будет обвал линии фронта, что все уничтожится, россияне зайдут в Киев... Вообще такого не будет ничего,

– подчеркнул командующий Нацгвардии.

По его словам, россияне переоценивают свои силы и в будущем будут вынуждены пересматривать свои действия, ведь той победы, на которую рассчитывали оккупанты, не будет.

Вот как они себе представляли, что они заедут, заберут, оккупируют Сумскую область – этого тоже не будет. Не хватит у них сил и средств для этого,

– добавил Пивненко.

Интервью Александра Пивненко: смотрите полное видео

К слову, в новом интервью Александр Пивненко также прокомментировал недавние российские удары по местам подготовки украинских военных. По его словам, полностью перенести учебные центры под землю физически невозможно.