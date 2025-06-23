Совсем рядом с Украиной: показываем на карте пораженный комбинат "Атлас" в России
- Силы обороны Украины нанесли удар по комбинату "Атлас" в Ростовской области.
- Этот объект уже был атакован ранее – в августе и ноябре 2024 года.
Силы обороны поразили комбинат "Атлас" в Ростовской области. Этот объект не очень далеко от Украины, но достаточно важный.
24 Канал расскажет, где именно в России расположен завод "Атлас".
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Что известно о комбинате "Атлас" и где он на карте
О том, что комбинат "Атлас" горит, стало известно утром 23 июня. Пожар там зафиксировала мониторинговая группа телеграм-канала "Крымский ветер" со ссылкой на данные спутниковой съемки.
Российские власти подтвердили атаку беспилотников на "Атлас", впрочем, не назвала промышленное предприятие, которое было поражено.
В ночь на 23 июня подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с ракетными войсками и артиллерией нанесли поражение по нефтебазе "Комбинат "Атлас", что в Ростовской области,
– написали в Генштабе.
Результаты поражения еще уточняют.
Речь о комбинате "Атлас" Росрезерва возле Каменск-Шахтинского Ростовской области.
Где расположен комбинат Атлас: показываем на карте России
Расстояние от "Атласа" до временно оккупированной Луганщины – около 16 километров.
Это производственная база №7, Федеральное государственное казенное предприятие (ФГКП), Южное территориальное управление Росрезерва. Здесь используют подземное хранение нефтепродуктов,
– написали в "Крымском ветре".
В Генштабе ВСУ заявили, что комбинат используется для обеспечения горюче-смазочными материалами военных подразделений россиян, которые задействованы в вооруженной агрессии против Украины на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.
По "Атласу" уже били в августе и ноябре 2024 года.