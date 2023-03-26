Комендантский час в Киеве: как будут работать магазины, ТЦ, рестораны, аптеки
В Украине уже больше года действует комендантский час, поскольку продолжается военное положение. Однако в марте время ограничений сократили сразу несколько регионов. В частности, в Киеве.
Комендантский час необходим для помощи правоохранителям и военным обеспечивать безопасность и порядок в регионе, информирует 24 Канал. С 26 марта в Киеве сократили комендантский час. Ограничения в столице будут начинаться с 00.00, а не с 23.00.
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Как будут работать заведения
Во время комендантского часа запрещено находиться на улице, быть в общественных местах, передвигаться пешком и транспортом без спецпропуска.
Магазины, аптеки и другие заведения во время комендантского часа закрыты. Заведения будут работать так, чтобы работники могли добраться домой до начала комендантского.
К слову, с 27 марта алкогольные напитки в магазинах и торговых сетях Киева можно будет приобрести с 11:00 до 21:00.
Метро и общественный транспорт
Метрополитен с 26 марта работает с 06:00 до 23:00, то есть на час дольше, чем раньше.
Такая же ситуация с общественным транспортом. Он будет курсировать с 5:30 до 23:30. Работа фуникулера – с 7:00 до 22:00.
Комендантский час в областях Украины
- г. Киев и область - с 00.00 до 5.00
- Винницкая область - с 00.00 до 5.00
- Волынская область - с 00.00 до 5.00
- Днепропетровская область - с 00.00 до 5.00
- Донецкая область - с 21.00 до 5.00
- Житомирская область - с 00.00 до 5.00
- Закарпатская область - отсутствует комендантский час
- Запорожская область - с 23.00 до 5.00
- Ивано-Франковская область - с 23.00 до 5.00
- Кировоградская область - с 23.00 до 5.00
- Луганская область - с 21.00 до 5.00
- Львовская область - с 00.00 до 5.00
- Николаевская область - с 00.00 до 6.00
- Одесская область - с 00.00 до 5.00
- Полтавская область - с 27 марта 23.00 до 4.00
- Ровенская область - с 00.00 до 5.00
- Сумская область - с 23.00 до 5.00
- Тернопольская область - с 23.00 до 5.00
- Харьковская область - с 23.00 до 6.00
- Херсонская область - с 20.00 до 06.00
- Хмельницкая область - с 00.00 до 5.00
- Черкасская область - с 23.00 до 5.00
- Черновицкая область - с 23.00 до 5.00
- Черниговская область - с 23.00 до 4.00