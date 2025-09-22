Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.
Смотрите также Запорожье ночью оказалось под авиаударом: есть разрушения и жертвы, аварийные работы завершены
Когда действуют ограничения в Кривом Роге?
В Кривом Роге 22 сентября сократили продолжительность комендантского часа. Отныне он будет действовать с 00:00 до 05:00.
Изменения действуют в Криворожском районе, включая районный центр. Решение было принято во время заседания Совета обороны Днепропетровщины.
Напомним, ранее комендантский час в вышеуказанном районе начинался в 23:00. Теперь жители Кривого Рога смогут дольше находиться на улицах в вечернее время.
Обратите внимание! В это время запрещено: находиться на улице и в общественных местах, перемещаться транспортом без спецпропуска или пешком.
Выходить можно, только чтобы дойти до ближайшего укрытия в случае объявления воздушной тревоги. За нарушение требований и ограничений нарушителей будут задерживать и доставлять в полицию.
Источник: КГГА
Последние новости Кривого Рога: что известно?
7 сентября россияне ударили по Кривому Рогу дронами и ракетами. В результате атаки возник масштабный пожар, ранены три человека.
В августе в городе вспыхнул пожар в одноэтажном здании пекарни. В результате трагедии погибли три человека.
В июле в Криворожском районе водитель наехал на 27-летнего ветерана с протезом и скрылся, не оказав помощи. Военный от полученных травм погиб на месте.